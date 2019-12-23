بالورق الملون.. "مريم" تخلد الذكريات والمناسبات بفن "الكويلينج"

بـألف جنيه، وبلكونة منزلها التي اتخذتها كورشة عملها، بدأت "مريم محمد" مشروعها الخاص "ميرولا جاليري"، وهو تصميم الأعمال اليدوية بالورق الملون، والذي يُسمى فن "الكوييلينج".



كانت بداية عشقها للأعمال الفنية واليدوية منذ الصغر، وهو ما حاولت الوصول إليه من خلال كلية الفنون الجميلة، إلا أن مجموعها في الثانوية العامة خذلها، لتدخل كلية التربية النوعية وتتشعب بقسم الفنون جامعة الإسكندرية حتى تخرجت في دفعة 2013.



خلال دراستها تعرفت على فن "الكوييلينج"، وهو طي وتشكيل الورق الملون، في لوحات وبراويز خاصة، وما ساعدها على النجاح أكثر عدم شهرته ومعرفته للكثيرين، حتى قررت أن يكون هو مشروعها وعملها الخاص بها والتميز في مجال الأعمال اليدوية.



تحكي "مريم": "بدأت بتصنيع البراويز الصغيرة، وتطعيمها بالورق المطوي والملون، إما في تصميمات خاصة من وحي الخيال، أو وفقًا لطلبات العملاء".



اتخذت تصميماتها التي تعتمد على دمج البراويز الكبيرة والصور العائلية أو صور المناسبات أو براويز للشركات والأشخاص رواجًا هائلًا، مع تناسق ألوانها، كذلك تصمم براويز المعايدات والهدايا وفقًا للطلبات.



تحلم "مريم" أن يكون لها المعرض الخاص بها في يوم من الأيام لعرض أعمالها ومنتجاتها، ولا تكتفي فقط بعرضها على الصفحة الخاصة بمشروعها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".