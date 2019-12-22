الباز يكشف تدليس صفحة "إسرائيل بالعربي" فى خبر تصدير الغاز لمصر

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، تدليس صفحة إسرائيل بالعربي في نقلها لخبر عن تصدير إسرائيل الغاز إلى مصر مقابل 15.5 مليار دولار.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إنه لم ينكر أحد تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي لمصر، ولكن التدليس في إن الصفحة نشرت صورة وزير الطاقة الإسرائيلي مع الخبر، وهو يوقع تصاريح التصدير، وزعمت أن الغاز سيوجه للاستخدام المحلي في مصر، وهو أمر عارِ تمام عن الصحة.

وواصل الباز أن الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل سيتم تسييله وإعادة تصديره مرة آخرى للخارج، ضمن عملية تجارية بحتة في مصر.