محلل سياسي: مصر لن تسمح لتركيا بالمساس بحدود دول الجوار

قال المستشار رمضان عزام، المحلل السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر زعيم في العالم يقف مع وحدة واستقرار ليبيا، ومنع سيطرة الجماعات الإرهابية على مفاصل الدولة الليبية، مؤكدًا أن مصر لن تسمح لتركيا بالمساس بحدود الدول المجاورة لها، لافتًا إلى أن ليبيا والسودان هما أمن مصر القومي.



أضاف عزام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إتفاقية أردوغان وفايز السراج لم يقبل أو يتوافق عليها أحد، بل هناك ورفض دولى وعربى، لأن بهذه الاتفاقية تكون ليبيا ضمن مخططات أردوغان، لافتا أن التدخلات التركية فى الشئون الداخلية بليبيا أصبح أمرا غير مقبول ومرفوضا شعبيا.



وأشار إلى أن أردوغان يستهدف بالدرجة الأولي الحصول علي حصة كبيرة من النفط والغاز الليبي كما حدث من قبل مع سوريا التي أكدت عدد من التقارير الدولة سرقة أبار كاملة من قبل تركيا بقيادة أردوغان الذي ساهم في حالة الدمار التي تعرضت لها سوريا ومن ثم استغل الوضع لنهب الأراضي السورية.