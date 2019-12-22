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اقتصاد

البحرين تتوقع استثمارات أقل بقطاع النفط في 2020

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، إن تراجع الاستثمار في إنتاج النفط خلال سنوات عدة من تخمة عالمية في الإمدادات، يعني أنه من المرجح أن يبدأ عدد أقل من المشروعات الجديدة التي تعزز الإنتاج في عام 2020.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة بمدينة الكويت إنه "إذا كنت تشهد زيادة في المعروض بأكثر من اللازم وتراجعا في الأسعار واستثمارات محدودة، فهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى نقص الإنتاج"، وأنه بحلول نهاية العام المقبل، "سترى نتائج انخفاض الاستثمارات لن يكون هنا الكثير من المشروعات".

وقال الشيخ محمد، اليوم الأحد، إن البحرين، المنتج الأصغر في منطقة الخليج، تضخ حاليا حوالي 45 ألف برميل من النفط يوميا من حقلها الذي يحمل اسمها.

وتعمل مملكة البحرين مع شركات خدمات لتعزيز الطاقة الإنتاجية وكذلك استكشاف النفط والغاز الطبيعي في ثلاث مناطق بحرية.

وأوضح محمد بن خليفه ال خليفه أن "هناك إمكانية جيدة" لزيادة الإنتاج، دون إعطاء رقم مستهدف لإنتاج البحرين من النفط.

وبموجب أحدث اتفاق لتحالف أوبك بلس، تلتزم البلاد بضخ إجمالي لا يزيد على 222 ألف برميل في اليوم من كل حقولها، وفقا لحسابات بلومبرج.

وتنتج البحرين أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز في اليوم، وتطور خزانين جديدين للغاز على مسافة عميقة بأراضيها وتنظر في منطقة ثالثة محتملة.

وتستورد المملكة أول شحنة تجريبية من الغاز الطبيعي المسال بمنشأة جديدة وكانت اشترت شحنة الغاز المسال من دولة الإمارات.

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