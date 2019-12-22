"مفيش هزار كله هيشتغل".. رسالة الرئيس السيسى للوزراء الجدد

قال الطيار محمد منار عبدالحميد عنبة، وزير الطيران المدني الجديد، إنه يتمنى أن يكون على قدر المسؤولية التي تولاها، ووأن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية به.

وأوضح محمد منار عنبة، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الوزراء الجدد جاءوا لاستكمال ما فعله الوزراء السابقون، مضيفًا أنه قضى عمره كله في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أنه ليس غريبًا عن القطاع.

واستطرد أنه سيعمل على رفع كفاءة منظومة الطيران المدني، وكفاءة مصر للطيران، بحيث تكون المنظومة داعمة وتسهم في الاقتصاد الوطني بشكل جيد.

وواصل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسائل واضحة لهم حيث قال لهم: "مفيش هزار، اللي جاي هيشتغل، مفيش وقت، بلدنا محتاجة مننا كتير".