أحمد بدير: التكريم الحقيقى يكون من النقاد والجمهور

عبر الفنان أحمد بدير عن سعادته بتكريمه من قبل "دير جيست"، عن أعماله الفنية في 2019.



وأضاف خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية "mbc4": "التكريم متعته الحقيقة في التقدير من الناس أو من النقاد، وعندما يحدث ذلك فإنه يكون قد حصل على أفضل تكريم في الدنيا".



وعبرت الفنانة لبلبة، عن سعادتها بفوزها بجائزة الإبداع عن مجمل أعمالها ودورها في فيلم "كازابلانكا"، وقالت خلال تصريحها للبرنامج: "أحلى شيء في هذه الجائزة هي أنها بالأصوات"، مؤكدة أنها لا تسعد عند تكريمها ولكن سعادتها عند تكريمها على أي دور وأخذ جائزة عليه.

دير جيست" تكرم كل النجوم وحضور لافت لأحمد بدير ومحمد سعد بعد غياب"#MBC4#MBCTrending pic.twitter.com/E3Yjt2g0JR — MBC Trending (@MBCTrending) December 22, 2019