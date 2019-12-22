نطالب بالنظر في تعديل النصوص وتشديد العقوبة.. مرافعة النيابة في محاكمة راجح (فيديو)

وجهت النيابة العامة عدة رسائل خلال مرافعتها في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات طفل تلا أثناء نظر قضية مقتل الطالب محمود البنا المعروف بشهيد الشهامة المقضي فيها بالسجن لمدة 15 عاما للمتهم محمود راجح ومعاقبة آخر بالسجن 5 سنوات.



وقال ممثل النيابة العامة في مرافعاته اليوم أمام المحكمة: "اتفق علماء المسلمين على عدم إقامة حد القتل على الأطفال غير البالغين، وإن اختلفوا في سن البلوغ، إن غابت أماراته، فما بين قائل إن الحد لا يُقام على من لم يتم الثامنة العشرة، إلى قائل بجواز إقامته متى أتم الخامسة عشرة من عمره".



وأضاف أن آراء علماء المسلمين اختلفت فيمن يطبق عليه الحد من القاتلين، ووافق القانون رأي الأولين فلم يجز عقاب من لم يتم الثامنة عشرة من عمره بالإعدام، وإن النيابة العامة تقف اليوم لا تخالف آراء الأئمة ولا تطلب نقدًا بميثاق دولي قررته الأمم المتحدة، وإنما تطلب من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتناشد القائمين على النصوص والقوانين بالنظر في كل قاتل من فئة المتهمين الباغي".



وتوجهت النيابة العامة برسالة إلى أولياء الأمور بألا يتركوا أبناءهم في وقت زادت فيه وسائل محو الهوية، وقال ممثل النيابة في مرافعاته: تبدأ وقائع الدعوى عندما غابت المبادئ والقيم وقلت عند أولياء الأمور الهمم فانسلخوا من دورهم وتركوه لغيره، في وسائل زادت فيه وسائل محو الهوية وتربص فيه أعداء الأمة لتشويه فطرتها السوية، فاستبدلت مجالس العلم بمجمعات السخرية والذم، وبات الأطفال يتعلمون من المنشورات على الحسابات، وغدا المراهقون يلهثون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الفتيات بغير ضابط ولا رابط، ومن رحمه الله من مواقع التواصل الاجتماعي وجد نفسه أمام أفلام باليات تساوي المجرمين بأصحاب البطولات، فتاه الشباب والفتيات وضيعوا القيم الثابتة".



كما توجهت النيابة العامة برسائل إلى ذوي المجني عليهم، لا تحزنوا أهل الفقيد إنا إلى الله الرجعى وإن لمصابكم لمحزونين، ونسأل أن يشفي الوجع ونحسب نجلكم شهيًدا سعيدًا ساكنًا جنة المأوى تلقونه يوم التلاقي شفيعًا عند ربكم الأعلى، هنيئًا له جوار ربه نعم الثواب والمثوى، واليوم جئنا بقاتل نجلكم إلى القضاة نرفع الدعوى ونقيم بيانها وبرهانها على كل من أضل وأغوى. يا قضاة الحق جئناكم بأمانة اليوم نسعى فاقضوا جزاءً وفاقا لكل قاتل في الأرض يسعى، ما قصدنا إلا جزاءً عادلًا، راجين حق أصحاب البلوى ويا قوم كلكم راعٍ وكلكم مسئول لدى المولى، فارعوا صغاركم قبل الوقوف بين يدي الله الأعلى.