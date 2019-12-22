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الباز: استقبال غادة والى لوزيرة التضامن الجديدة بالورود "روح عظيمة"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تنظيم غادة والي وزيرة التضامن السابقة حفل استقبال للدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الحالية التي تولت مهام الوزارة اليوم الأحد.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن غادة والي وكل قيادات الوزارة والعاملين بها من الإدارات المختلفة استقبلوا الوزيرة الجديدة بباقات الورود والتصفيق، واصطحبت "والي" القباج إلى مكتب الوزير، وأعدت لها مفاجأة عبارة عن صورة تجمعهم ترجع لذكرى احتفال الوزارة بوصول برنامج تكافل وكرامة لأول مليون مستفيد في 2017.

وأكد، أن ما قامت به غادة والي "روح عظيمة"، موضحًا أن غادة والدي هي من رشحت الوزيرة الجديدة لتولي المنصف، معلقا: "روح جديدة حاسين بيها في البلد".

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