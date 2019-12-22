محمد عادل إمام ينشر البرومو النهائي لـ"لص بغداد"

نشر الفنان محمد عادل إمام موعد طرح البرومو النهائي لفيمله الجديد "لص بغداد"، المنتظر طرحه بموسم منتصف العام الدراسي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وعلق إمام على صورته في رحلة باريس: "صباح الفل، انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد، الأسبوع القادم إن شاء الله".



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه يناير 2020.