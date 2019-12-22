الباز يكشف أسباب عدم تغيير وزراء الصحة والتعليم والأوقاف

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن البعض كان يريد تغيير وزير الأوقاف والصحة والتعليم في التعديل الوزراي الأخير، ولكن كانت هناك أسباب ضرورية دفعت للإبقاء عليهم.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الدكتورة هالة زايد وطارق شوقي ومختار جمعة، استمرارهم في الحكومة مرتبط بمشروع دولة، وكان يجب الإبقاء عليهم لاستكمال مشروع الدولة في تطوير الصحة والتعليم وتجديد الخطاب الديني.

وتابع: "ناس شايفة وزيرة الصحة مش قد المنصب، لكن وفقا لمشروع الدولة للنهوض بصحة المصريين، الوزيرة شغالة زي الترس، وتنفذ خطة الدولة بشكل جيد".

وأكد "الباز"، أن هناك من يأخذ على الدكتور محمد مختار جمعة أنه خطيب الجمعة كل أسبوع، لافتًا إلى أن الوزير عليه الدفع بآخرين من رجال الأوقاف.