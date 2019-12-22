40 مليون دولار لـ"حرب النجوم" في شباك التذاكر

جمع الفيلم الجديد "حرب النجوم: صعود سكايووكر" 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه الخميس، وفق تقديرات الشركة الموزعة والت ديزني.



وقالت ديزني في بيان صحفي، إن الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق، مضيفة أن الفيلم الجديد جمع أكثر من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية.



وجاءت إيرادات اليوم الأول في الولايات المتحدة وكندا أقل من الجزأين السابقين (ذا فورس أويكنز) الذي جمع 57 مليون دولار في أول ليلة بدور العرض عام 2015 و(ذا لاست جيداي) الذي سجل 45 مليونا في 2017.



ويقوم ببطولة الفيلم الجديد جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك.