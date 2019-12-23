ماريتا عاصى الحلانى: سعيدة بمشاركتى فى منتدى شباب العالم

عبرت ماريتا عاصي الحلاني، عن سعادتها البالغة بمشاركتها بـ4 أغاني بمنتدى شباب العالم، ولم تكن هذه هى السنة الاولى التي أزور فيها مصر، فكل عام أحب زيارتها.



وأضافت "الحلاني" في تصريحات لـ"الدستور":"حصلت على جائزة الدير جيست، وأول مرة غنيت كانت مع والدي على المسرح بمصر وكان عمري 8 سنوات".



وتابعت: "درست إدارة الاعمال بالجماعة الامريكية ببيروت وأريد ان أدرس ماجستير وأربط الفن بالإدارة".



واستطردت: "هذه أول مرة أشارك في منتدى شباب العالم وكنت سعيدة بمشاركة الشباب من جنسيات مختلفة، هذه اول مرة بدولة عربية يجتمع هذا الكم الهائل من شباب العالم"، مشيرة إلى أن والدها هو من حببها في الفن وتعلمت كثيرا من خبرته الفنية والموسيقية، كما أن خلقت لديها الموهبة ووالدها يساعدها بشكل كبير.