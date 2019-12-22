مصر تشارك في معرض CES 2020 بأمريكا 7 يناير

تنظم جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية 2020 CES في الفترة من 7- 10 يناير بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حدث عالمي يجمع العناصر الرائدة في مجال تقنيات المستهلك ويخدم كمنصة تجمع المبتكرين وتعرض أحدث التقنيات وتقدم ابتكارات الجيل القادم إلى الأسواق.



ومن المقرر أن تشارك مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية في المعرض من خلال الجناح المصري.



وتأتي المشاركة المصرية بجناح رسمي ترعاه الهيئة تحت شعار Time For Egypt، حيث يضم الجناح 9 شركات مصرية ناشئة تستعرض منتجات وحلول رقمية تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الناشئة ومنها إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين" والاقتصاد التشاركي والمدن الذكية، وغيرها من التطبيقات التي تخدم قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والبورصة والخدمات المالية الرقمية والأدوات الرياضية الذكية.