بعد رفعه علم مصر في قطر.. الباز: "صلاح من جنود الدولة"

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الشكر للاعب المنتخب الوطني ونجم ليفربول محمد صلاح، باسمه وباسم كل المصريين على رفعه العلم المصري بعد فوز فريقه ببطولة العالم للأندية في قطر.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن محمد صلاح أثبت أن الوطنية "مش بالفلوس"، لافتًا إلى أن هذا الموقف أكد أنه جندي من جنود الدولة المصرية.

وأكد "الباز"، أن رفع صلاح العلم المصري على الأراضي القطرية ليس موقفًا سياسيًا، ولكنه موقفًا وطنيًا بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن كثير من المصريين لا يستطيعون القيام بما فعله صلاح.

وشدد، على أن قطر لا تخفي عداءها ولا حقدها لمصر، وصلاح وسط الأراضي القطرية رفع علم مصر أمام أهلها وحكامها.