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ارتفاع مبيعات "تيسلا" للسيارات الكهربائية في الصين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:28 م
تيسلا
تيسلا
وكالات
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ارتفعت مبيعات شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في السوق الصينية، حيث زاد عدد سيارات تيسلا الجديدة التي تم ترخيصها في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم بواقع 14 ضعفا الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت شبكة معلومات قطاع السيارات في الصين، أن وتيرة ترخيص سيارات تيسلا ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال خمسة أشهر في نوفمبر الماضي، حيث بلغت 5597 سيارة، مقابل 393 سيارة خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن نجاح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس تيسلا، في الصين يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرته على تشغيل المصنع الجديد الذي يقيمه في مدينة شنغهاي الصينية، وهو أول مصنع تقيمه الشركة خارج الولايات المتحدة، حتى تستطيع خفض أسعار سياراتها وتعزيز الطلب عليها.
وصرح ستيف مان، الخبير الاقتصادي بوحدة معلومات السيارات في "بلومبرج" بأن "المخاوف من احتمال أن ترفع الصين الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الجاري ساعد على الأرجح في تعزيز المبيعات"، ولكن هذه المخاوف تراجعت الأسبوع الماضي، عندما اتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أوسع بين الجانبين.

ورغم أن معدلات ترخيص السيارات لا تعبر بالضرورة عن مبيعات الشركة، فإنها تعتبر من المؤشرات القليلة المتاحة لتقييم أداء تيسلا في الصين، حيث إن الشركة لا تقدم تقارير شهرية عن حجم مبيعاتها.

ورفض متحدث باسم تيسلا في الصين التعقيب على تقرير شبكة معلومات قطاع السيارات.

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