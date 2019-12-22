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اقتصاد

أول تصريح لنائبى وزير الاتصالات بعد حلفهما اليمين الدستورية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:28 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية أن خطته تستهدف التركيز على محور تطوير البنية التحتية للدولة خلال عام 2020، والتي ستشهد عملية انتقال 50 ألف موظف إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وقال هندي في تصريح لـ"الدستور" إن الدولة تستثمر بشكل غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية وتطبيق منظومة التحول الرقمي، مشيدًا بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنواب بضرورة العمل بإخلاص وتفانى فى تلك المرحلة التى يمر بها الوطن.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع الوزراء والنواب الجدد بعد أداء اليمين الدستورية ووجه بعدة تكليفات، وأكد أهمية العمل وتنفيذ الملفات الموكلة إليهم.

في السياق نفسه، قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي إن تخصيص رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ملف التحول الرقمى ليصبح تحت إشراف وزارة الاتصالات سيؤدي إلى الإسراع في تنفيذ هذا الملف المهم، لافتًا إلى أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بإتاحة الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين بأسلوب راقٍ يؤدي إلى التسير على المواطنين في شتي مناحي الحياة اليومية.

وأضافت لبيب في تصريح لـ"الدستور" أن اختيارها نائبًا لوزير الاتصالات للتطوير المؤسسي سيمنحها تقديم رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع لدي الحكومة، موضحة أن وزارة الاتصالات تمتلك الكوادر البشرية المتميزة وأنها سعيدة بالعمل مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت في مشروعات الميكنة والتحول الرقمى.

وأوضحت لبيب أن من أهم المشروعات الانتهاء من عملية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وميكنة قواعد البيانات الحكومية، وتبادل المعلومات بين الوزارات وميكنة جميع الخدمات الحكومية في قطاعات الدولة المختلفة.

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