الاستثمار فى النفط أونلاين خطوة خطوة

نتيجة الركود الذي حدث في الاقتصاد العالمي منذ 2007 بدأت الأسعار الخاصة بالنفط بالزيادة بصورة كبيرة كما واصلت ارتفاعها في خلال الأعوام السابقة وذلك بسبب أن الأهميه الكبيرة لخام النفط فهو ثلث مصدر الطاقة الموجودة في العالم لذلك يحتفظ خام النفط بأهميته في الاقتصاد العالمي

كما أن أسعار خام النفط تتأثر بشكل كبير بالكثير من العوامل مثل العوامل السياسية والعوامل الاجتماعية ولكن العوامل الاقتصادية هي ما تؤثر به بشكل مباشر، حيث يمكننا أن نستنتج مما سبق أن أسعار النفط متغيرة باستمرار فهي في تقلب دائم تارة في صعود وتارة في هبوط

بداية مفهوم استثمر في النفط من خلال الإنترنت

كانت بداية مفهوم استثمر في النفط كانت في خلال عام 2008 حيث انتقل مفهوم استثمر في النفط إلى البورصات العالمية من خلال الإنترنت وذلك سعيًا من تلك البورصات إلى استغلال التكنولوجيا الحديثة حيث أصبح يسعر 100 برميل من النفط بالدولار الأمريكي

كما يتم الإشارة إليها برمز "ICE " داخل تلك الأسواق العالمية كما قام الآن العديد من المتداولين في مختلف أنحاء العالم بالتوجه إلى مفهوم استثمر في النفطحيث صار له أسواق خاصة به كما إتجهت العديد من الشركات لمبدأ استثمر في النفط حيث يتم التداول به ليكون أحد طرق الربح الممتازة مثله كمثل التداول بالذهب، كما أن أسعار النفط ترتفع بسبب هبوط سعر الدولار

من أشهر ما يتم تداوله في استثمار النفط هو خام البرنت والذي يعتبر من أفضل الأنواع أول من اطلق عليه هذا الاسم هي شركة شل البريطانية والتي ترتبط بها أسعار معظم إنتاج النفط حول العالم

العناصر التي تؤثر في عملية استثمر فى النفط من خلال الإنترنت

هناك العديد من العناصر التي تقوم بالتأثير على الاستثمار فى النفط وفي تسعيره من خلال الإنترنت وهي كالأتي:

- تعتبر الأسعار الخاصة بخام النفط متغيرة كما أن تلك الأسواق تقوم بتوفير فرص عديدة للربح

- كما تستطيع أن تقوم بالانتفاع من صعود سعر خام النفط من خلال صفقة الشراء أو هبوط سعره أثناء صفقات البيع الخاصة بك

- في عملية التداول من خلال الإنترنت لن يكون عليك أن تقوم بتخزينه فعليًا

- ما يؤثر على سعر النفط أيضًا ألية العرض والطلب الخاصة بالسوق وهي من العوامل الجيوسياسية التي تؤثر في أسعار النفط الخام.

- يمكنك القيام بالتداول في أي مكان من خلال شركات ومواقع التداول مثل موقع استثمر في النفط

نقلة جديدة فى عالم الشرح المجاني لطرق الاستثمار فى النفط

فى عصر الانترنت اصبح من السهل العثور على دورات تدريبية اونلاين تشرح أساسيات وقواعد الاستثمار فى النفط عبر منصات التداول، كما نجد شرحا مجانيا وافيا ومتكاملا لأليات تداول النفط وارشادات للمبتدأين والمحترفين، ومقارنة شاملة بين وسطاء التداول على موقع استثمر في النفط.

تقييم الوسطاء في مجال تداول النفط تم بشكل وافى ليقدم للمتداولين كافة المميزات التى تتمتع بها كل شركة من شركات الوساطة، ووضع الموقع الحقائق بمنتهى الشفافية أمام القارئ بما يمكنه من الاختيار السليم المدروس المبنى على حقائق مثبتة،

اما اخبار سوق النفط وتوقعات المحللين حول أسعار السوق ومعرفة كل ما يستجد به ومايؤثر على أسعار سوق النفط في الأسواق العالمية فلم تغب عن موقع استثمر فى النفط، فهى الركيزة الاساسية لكل المتداولين التى بناءا عليها يتم اتخاذ قرار فتح الصفقات أو إغلاقها.

ويقوم موقع استثمر في النفط بتقديم رسوم بيانية لأشهر أنواع خامات النفط وهما " خام نفط برنت، ونفط غرب تكساس" التي يتم تداولها في جميع البورصات العالمية الإلكترونية وذلك في شكل مخطط تفاعلي أما البيانات الخاصة به تفصيلية

خطوات الاستثمار والتداول في خام النفط

في بداية خطواتك للاستثمار والتداول من خلال الإنترنت يتم ذلك من خلال الشراء بالعقود هماك نوعين من العقود وهما " العقود مقابل الفروقات أو من خلال عقود CFD وذلك إذا كان النفط خام حيث أن العقد الواحد يساوي برميل نفط واحد

ولتقوم بالصفقة الأولى الخاصة بك عليك اتباع ما يلي

1- يجب أن تقوم باختيار الأداة المالية الخاصة بك

للتوضيح : إذا كنت ترغب في شراء خام نفط غرب تكساس يعتبر الوسيط هنا WTI فإذا كان سعر برميل النفط يساوي خمسين دولار فإن قيمة عقد CFD يساوي خمسين دولار

2- قم باختيار الحجم المالي المناسب لصفقتك وحسب احتياجك

توفر لك الرافعة المالية إمكانية أن تقوم بالشراء إلى أكثر من 200 مرة من المبلغ الذي تقوم باستثماره

توضيح : إذا كنت تريد استثمار مبلغ 200دولار عند قيامك بإضافة الرافعة المالية إلى الاستثمار الخاص بك فإنها ستساوي من 1:200 ستمنحك نقط لشراء WTI بمبلغ يمكن أن يصل إلى 40ألف دولار أي ما يساوي 800 عقد

من أين أتى مبلغ 40.000 دولار ذلك بسبب قيمة مبلغ الاستثمار 200 دولار × قيمة الرافعة المالية 200 دولار

3- قم باختيار الاتجاه الخاص بصفقتك

أثناء قيامك بالتداول من خلال الإنترنت عليك أن تقوم فتح صفقة الشراء أثناء ارتفاع الأسعار وعند إحساسك بأن الأسعار تتراجع قم بفتح صفقة بيع

4- إغلق صفقاتك

أثناء تداولك يجب عليك أن تقوم بغلق صفقة البيع عند تراجع سعر البرميل الواحد