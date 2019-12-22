الزراعة: زراعة 150 ألف فدان بالأرز السوبر الجديد

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تستهدف زيادة مساحات الأرز الهجين الموفّر للمياه من 5 آلاف فدان إلى 150 ألف فدان في مارس 2020 بعد نجاح أصناف التقاوي الجديدة التي أنتجتها محطة بحوث سخا التابعة لمعهد البحوث الحقلية، وهي تتميز بارتفاع الإنتاجية وتوفير استهلاك المياه.



أضاف خليل لـ«الدستور»، أن أرز الهجين السوبر يختلف عن التقليدي بشأن انتاجيته ومعدلات استهلاكه للمياه (4 آلاف متر مياه للفدان) مقابل 6 آلاف للأرز التقليدي، ويحقق إنتاجية 5 أطنان للفدان في الأرز السوبر مقابل 4 للتقليدي، لافتًا إلى أن التوسع في زراعة الأرز السوبر يرفع إنتاجية مصر من الأرز الأبيض ويغطي الاستهلاك المحلي.