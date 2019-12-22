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البحرية الليبية تتأهب لصد أي عدوان تركي (فيديو)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:06 م
جريدة الدستور
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احتجزت الجيش الوطني الليبي، سفينة ترفع علم غرينادا وطاقمها تركي أثناء قيام سرية بحرية بدورية في المياه الإقليمية قبالة ساحل درنة البحرية الليبية، وجرى تفتيش السفينة والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات الدولية المتعارف عليها.

وأكد الجيش الوطني الليبي، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية، مرارا على استخدام السفن التجارية من قبل قطر وتركيا لأغراض عسكرية ودعم الميليشيات في طرابلس.

وأعلنت القوات البحرية الليبية استعدادها لصد أي انتهاك بحري تركي، وأكدت وجود رقابة ومتابعة على كل السفن القادمة إلى الغرب الليبي.

يذكرأن تركيا زودت ميليشيات "الوفاق" بأسلحة ومعدات عسكرية عبر الشحنات البحرية والجوية فشملت مدرعات تركية من طراز BMC Kirpi MRAP ونقلت طائرات أوكرانية أسلحة ومعدات من أنقرة إلى طرابلس.


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