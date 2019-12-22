أول شكوى موجهة لنائبة وزير السياحة بعد توليها المنصب

وجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أول شكوى في قطاع السياحة، لنائبة وزير السياحة والآثار، غادة سمير، وذلك بعد ساعات قليلة من توليها المنصب.



وقال صلاح حسب الله، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، موجهًا حديثه لنائبة وزير السياحة: "إنه يأمل أن تنجح النائبة والوزير في رفع إيرادات السياحة من 12.5 مليار دولار إلى 17 مليار دولار، كما يأمل في تطوير مرفق السياحة والقطاع الخدمي، وتطوير نوعية مقدم الخدمة للسائح".



وأضاف حسب الله: "لسة راجع من لتوانيا لم أرى حد ضايقني، بينما نرى مضايقات يواجهها السائح في مصر".



واعتذرت النائبة عن الرد خلال المداخلة الهاتفية للبرنامج، قائلة إنها مضطرة لإنهاء المكالمة، لأن هناك لجنة في انتظارها.