إيداع راجح بسجن وادي النطرون لتخطيه سن الطفولة

كشف مصدر قضائي أنه تم ترحيل المتهم محمد أشرف راجح المتهم الأول في قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا "شهيد الشهامة" إلى سجن وادي النطرون ليقضي فترة عقوبته، حيث إن المذكور أتم 18 عاما.



وأوضح المصدر، أنه سيتم إيداع المتهمين الثلاثة المشتركين بالجناية، بسجن الترحيلات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، حتى يتم التعامل معهم وتأهيلهم من خلال المؤسسات العقابية، لكونهم لم يتموا السن القانونية والأقل من 18 عاما، حتى بلغوهم السن القانونية ويتم حجزهم بوادي النطرون.



وأصدرت محكمة "جنايات الطفل" في مجمع محاكم "شبين الكوم" الكلية في المنوفية، اليوم الأحد، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وهي الجريمة التي شهدت مقتل الطالب محمود البنا على يد محمد راجح.



وعاقبت المحكمة كلًا من: المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي بالسجن لمدة 15 سنة، وإسلام إسماعيل، الذي كان يقود الدراجة النارية التي نقلت المتهم الأول إلى مكان الجريمة، بالسجن 5 سنوات.