الخرطوم: هناك تقارب بين 3 دول بشأن سد النهضة

قال وزير الري السوداني، المهندس ياسر عباس، إن هناك تقاربا بشكل عام بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا بشأن ملف سد النهضة.



أكد عباس، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه يوجد بعض الخلافات حول سد النهضة سيتم مناقشتها في اجتماع أديس أبابا المقبل.



وكشف وزير الري السوداني عن أن اجتماع سد النهضة بين الدول الثلاث اتفق على استلام المقترحات بشأن الجفاف والتحوطات اللازمة للتشغيل لمناقشتها في العاصمة الإثيوبية.



واختتمت اليوم في الخرطوم جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى حل للخلافات القائمة بشأن السد، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات في أديس أبابا.