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الثقافة

"ثقافة الدقهلية" تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:42 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى - آلاء حسن
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تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وتحتفي بهم في مواقع فرع ثقافة الدقهلية.

ونظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة بعنوان "الاحتفال باليوم العالمي للكفيف" حاضرها عبدالحكيم محمد، الذي أكد أن اليوم العالمي للمكفوفين يطلق عليه يوم العصا البيضاء نسبة إلى العصا البيضاء التي يعود استخدامها إلى ريتشارد فورد، وهو تعبير عن استقلال المكفوف وحريته في التنقل والحركة اعتمادًا على الذات، مؤكدًا بضرورة دعم المجتمعات لهذه الفئة وتوفير الحماية لهم والتعليم والتدريب والتأهيل لتفادي المخاطر، ودمجهم في المجتمع باعتبارهم فئة لا تقل أهمية عن بقية فئات المجتمع.

وضمن المحاضرات التوعوية، نظم بيت ثقافة دكرنس ندوة بعنوان "الصناعات الصغيرة وآثارها على الاقتصاد القومي" أوضحت أن الصناعات الصغيرة مهمة فى اقتصاد أي دولة وتهتم الدول، خاصة الدول النامية بتركيز جهودها على هذه الصناعات، خاصة بعد ما أثبتت هذه الصناعات قدرتها على النهوض بالاقتصاد وحل المشاكل الاقتصادية المختلفة وهناك العديد من الصناعات الصغيرة المختلفة التى من الممكن أن يعمل بها الشباب ويثبت جدارته فى تطويرها وتنمية بشكل جيد وتقوم الصناعات الصغيرة بدور مهم وفعال في حل أزمة البطالة كما أنها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الفنية والإدارية والتسويقية.

واحتفل قصر ثقافة الطفل بالمنصورة بعيد النصر، بدأ الاحتفال بأمسية شعرية لنادي الأدب تناولت مجموعة من القصائد منها "جيشنا المصري، أهل الهوي، مصر هي الأزهر، أكتوبر، بسم الله، أنا بنت مصرية، أطفال الحجارة" أعقبها كورال الطفل وشارك باغاني فرديه وجماعيه منها "كلثوميات، أرض الفيروز، مصر هي أمي".

نظم بيت ثقافة شربين بالتعاون مع الشباب والرياضة ورشة عمل بعنوان "تعلم الرواية" نفذها الأديب محمد صادق عبد اللطيف، موضّحًا أنه يجب عند كتابة الرواية استخدام "جمل قصيرة، فقرات قصيرة، لغة سهلة وسلسة، صيغة الإثبات لا صيغة النفي"، وأن كل شخصية في الرواية عليها أن تقدم شيئًا لتطوير الأحداث وتخيل كل شخصية وكأنها موجودة في الواقع.

نفذت مكتبة أبو القراميط ورشة فنية للأطفال، بينما نظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار ورشة فنية حول نبذ العنف والتطرف، كما أقام قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة فن تشكيلي عن أساسيات الطباعة.

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