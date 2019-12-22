متحدث النواب يوضح مهام وزير الدولة للإعلام

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام اجتهدوا لكن لم يكن هناك دستور عمل لهم، ولا اختصاصات واضحة، ولهذا كان من الضرورة تعيين وزير الدولة للإعلام.



وأكد خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حرية الإعلام هدف الدولة المصرية، ونرى انفتاحة إعلامية ومنابر جديدة، ومساحة كبيرة تفرض للإعلام، نابعة من إيمان وإرادة لدى الدولة.



وأضاف: "مينفعش يبقى فيه سيولة في الإعلام، لا يحدث في أي دولة في العالم، يجب انضباط للإعلام، وليس تقييده، ووفقًا للنص الدستوري لا يوجد وزير للإعلام، لكن يمكن تعيين وزير الدولة للإعلام، مهمته إحداث التنسيق وفض التداخل بين الهيئات الثلاثة، حل المشاكل وإحداث التنسيق".



وأردف: "أحيانًا نرى قرار وعكسه من هذه الهيئة أو تلك".