شكري ونظيره اليوناني يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، تطورات الأزمة الليبية والسعي لاستعادة الاستقرار في المنطقة.



وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن الوزير شكري واصل اتصالاته المكثفة اليوم حول الوضع في ليبيا والبحر المتوسط، عندما استقبل وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، الذي أجرى زيارة سريعة إلى القاهرة قادمًا من ليبيا.



وتم خلال اللقاء تبادل التقديرات حول آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لتلك الأزمة من أجل استعادة الأمن والاستقرار هناك، عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.



وتلقى شكري في وقت سابق اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والتأكيد على حفظ استقرار الأوضاع في منطقة حوض البحر المتوسط.