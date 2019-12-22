شكري ونظيره الإيطالي يؤكدان على استقرار الوضع في المتوسط

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا والبحر المتوسط.



وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم الأحد، أنه في إطار التواصل والتشاور المستمر بين مصر وشركائها الأوروبيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره "لويجي دي مايو".



وبحث الوزيران التطورات المتسارعة في ليبيا مؤكدين أهمية الحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط، وفقا لبيان الخارجية.



وعبرت مصر وقبرص واليونان وكذلك إيطاليا عن رفضهم لمذكرات التفاهم التي وقعها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية والرئيس التركي رجب أردوغان الشهر الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا بشكل يمثل اعتداء على سيادة الدول الأخرى بالمنطقة.