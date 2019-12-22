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الكشف على 456 شخصا في قافلة طبية بأبو المطامير في البحيرة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:13 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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استقبلت اليوم، قرية رابعة بذور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قافلة طبية متخصصة اشتملت على تخصصات كشف النساء والجراحة العامة والجلدية وعيادة الأطفال والباطنة، استمرارا لسلسة القوافل الطبية التي نظمتها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في إطار مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 70 حالة في عيادة الجلدية و15 حالة بعيادة الجراحة العامة وعدد 84 حالة بعيادة الباطنة، بالإضافة لتوقيع الكشف على عدد 224 طفلا و63 سيدة استفادت من خدمات عيادة كشف النساء، وتم صرف جميع الأدوية اللازمة للمترددين على العيادات الطبية بالقافلة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان، على أهمية القوافل الطبية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في إطار مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تقديم الخدمات الطبية للقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات لطبيعتها الجغرافية النائية.

وقال الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن القافلة الطبية التي انطلقت من قرية رابعة بذور في إطار مشروع المبادرة الرئاسية حياة.

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