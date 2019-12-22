خالد الجندى: ضرب الزوجات بلطجة وليس من الإسلام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يوجد لدينا نوعان من الرجال، أحدهما يرى ضرب المرأة بلطجة، والآخر لا يتقبل النقد، وكل الرجال سواهما بخير.



وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc": "ضرب الزوجات بلطجة، وشريعة السماء نهت عن ضربهن"، مؤكدًا أن بعض الرجال تؤيد ضرب النساء بحجة أن والدتهم ضُربت قبل ذلك، وهؤلاء هم من قتل الأباء فيهم الرجولة.



وتابع: "في رجالة كيوت، وهم من يقولون أنت جيت على الرجال، أو عايزك تقف جنبي، ولكن الرجل الحقيقي لا يهمه: "فليرضى الناس عني أو فليسخطوا".