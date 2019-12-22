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عالم

ميليشيا "الردع الخاصة" تتراجع أمام تقدم الجيش الليبي في طرابلس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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انسحبت جميع قوات ميليشيا كتيبة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، من مواقعها في العاصمة طرابلس أمام ضغط هجمات الجيش الليبي، وتأخر الدعم عنها من باقي ميليشيات حكومة الوفاق.

وأوضح مصدر داخل "قوة الدرع الخاصة" مساء السبت، أنه صدرت أوامر من عبدالرءوف كارة قائد "الردع الخاصة" بانسحاب جميع قوات كتيبة الردع من محاور طرابلس، وذلك وفق قناة "ليبيا الحدث".

وأكد المصدر ذاته أنه بعد صدور الأوامر اجتمع أحمد معيتيق مع قيادات كتيبة الردع داخل قاعدة معيتيقة العسكرية، وذلك لإقناعهم بالعدول عن هذا القرار ووعدهم بإرسال قوات من مصراته لدعم محاورهم ليبيا.

وحقق الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على جميع الجبهات لاستعادة العاصمة طرابلس من أيدي الجماعات المسلحة.

وتعتبر "قوة الردع الخاصة" من بين الميلشيات القوية التي تسيطر على طرابلس ويتعاون معها السراج، ويقودها السلفي عبدالرؤوف كارة الشهير بـ"الشيخ الملازم" وتتمركز في مجمع معيتيقة شمالي شرقية طرابلس، ولها نفوذ على المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس.

وتعتبر الميليشيا السلفية الأكثر تسليحًا وعددًا بقوات تقدر بـ1500 جندي، ويتعاون معها السراج من أجل حماية المطار الذي يستخدمه في تنقلاته بخلاف الحصول على أسلحة من الخارج خاصة من تركيا.

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