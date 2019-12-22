"كان وأخواتها" في نادي السينما: هنا عروس المتوسط

عرض مركز نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، أمس، فيلم «كان وأخواتها» للمخرجة دينا عبدالسلام، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بمركز الحرية والإبداع.



عقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر؛ لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.



نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وإشراف الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.