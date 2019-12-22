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خالد الجندى: عدم دفع مهور النساء سبب انتشار الكوارث بالمجتمع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:52 م
خالد الجندى
خالد الجندى
سناء إسماعيل
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سبب الكوارث التي يشهدها المجتمع بسبب عدم دفع الأزواج لمؤخر الصداق لزوجاتهن.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقون"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "أغلب الرجال إلا من رحم ربي، لم يدفعوا مؤخر الصداق، معتمدين على مقولة "لأقرب الأجلين إما الموت أو الطلاق"، مؤكدًا أن هذا الفهم خطأ وهذه مهمة هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء والأزهر وغيرها من المؤسسات الدينية وعليهم توضيح ذلك.

وناشد علماء الأمة بإيضاح الحقوق التي ضاعت في المجتمع، ويطالبوا الرجال بدفع مهر النساء، لأن مؤخر الصداق هو المهر، وليس ما يتم دفعه للمأذون.

وأكد أن مقدم الصداق يدفع تيسيرًا لعدم امتلاك الزواج لأموال، وفي حين امتلكه الشخص فلا يؤخر المهر، والبعض يكون لديه أرصدة في البنوك ويتزوج بربع جنيه، لأن الناس لا تعلم والشيوخ لا توضح، فالمهر لا بد من دفعه "كاش".

وأوضح أن 95% من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق، ويعيشون سفلقة على حساب الشريعة ويأكلون حق المرأة ويسألون سر نقصان البركة، وانتشار الأمراض، وعدم استجابة الدعاء، وانتشار الحوادث، وانتشار الطلاق، كل هذا بسبب عدم دفع المهور.

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