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عالم

الرئيس العراقي يطلب من البرلمان توضيح طريقة اختيار رئيس الوزراء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:45 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أن قادة تحالف البناء قدموا طلبا رسميا بترشحيهم قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

وطالب الرئيس برهم في خطاب رسمي مجلس النواب اليوم الأحد، بتوضيح من الكتلة الأكبر في البرلمان هل هي كتلة "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر أم كتلة تحالف البناء التي تضم نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز".

وقال الرئيس العراقي في رسالته إلى البرلمان إن 174 نائبا قدموا طلبا له بتسمية مرشح حكومة مستقلا لم يتولى منصبا حكوميا.

وطالب برهم صالح من رئيس البرلمان إعلامه بمن هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء.

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