دينا مع 3 مطربين حتى فجر الكريمساس لإحياء رأس السنة

يستقبل أحد فنادق مصر الكائنة على ضفاف النيل حفل ليلة رأس السنة الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر الجاري، ويحييه أشهر نجوم الطرب فى العالم العربي في مقدمتهم إبراهيم الحكمي، إبراهيم سلطان، أصيل هميم مع الراقصة الاستعراضية دينا، وتقدّم الحفل الإعلامية حليمة بولند.



يُعد الحفل هو الوحيد الذى يضم 3 مطربين خليجين في حفلة واحدة ليلة رأس السنة تبدأ فى التاسعة والنصف مساءً وتستمر حتى الخامسة والنصف صباحًا، بحضور نخبة من محبي الطرب والفن الخليجي.