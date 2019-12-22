كشفت وزارة المالية عن تراجع العائد على أذون الخزانة، اليوم الأحد، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يوما 15.22%، وأقل عائد 15%، ومتوسط العائد 15.19%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.



وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوما 14.84%، وأقل عائد 14.52%، ومتوسط العائد 14.78%، وتم تغطية الاكتتاب 3 مرات.



وطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.