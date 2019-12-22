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فن

فيلم سعودي في مهرجان "كليرمون فيران" للأفلام القصيرة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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اختارت المسابقة الدولية لمهرجان "كليرمون فيران" للأفلام القصيرة في دورته الـ42، الفيلم السعودي "ارتداد" ضمن الأفلام الـ80 المرشحة لهذه المسابقة التي شهدت قرابة 9000 مشاركة، حيث يحكي الفيلم السعودي "ارتداد" الذي أنتجه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

تجربة استكشاف ثقافة المملكة المحلية عبر زيارة مناطق جنوب المملكة الريفية، ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من (31 يناير - 8 فبراير 2020م) في مدينة "كليرمون فيران" في فرنسا.

وبجسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير الفنون المسرحية والسينمائية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" ماجد زهير سمّان، أن دعم فيلم "ارتداد" للمخرج محمد الحمود، جاء ضمن مسابقة أيام الفيلم السعودي، وهي واحدة من مبادرات "إثراء" الفريدة التي تهدف إلى تطوير وتحفيز مجال صناعة الأفلام في المملكة وإثراء المحتوى ودعم المنتج السينمائي المحلي، علاوة على توفير منصات للمنتجين والمخرجين السينمائيين، وخلق مساحة للمبتدئين والمحترفين ودفع العجلة السينمائية في المملكة عبر التعرف على طاقاتهم المميزة كأهم الموارد وأكثرها قيمة، وتشجيع هذه المواهب بما يضمن لها الوصول عالميًا.

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، يسعى لوضع معايير جديدة للتميز في المملكة في مجال صناعة الأفلام، وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، كما يهدف إلى خلق الإضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار، عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، ويشارك ببرامجه ومرافقه المتنوعة في تطوير أساليب جديدة حاضنة للإبداع، وذلك من خلال دعم وإبراز المواهب الوطنية عن طريق توفير بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، بشكل يحترم التنوع، ويعزز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون.

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