كريسماس جوهرة: 3 فنانين وراقصة يحيون ليلة رأس السنة

تعود الراقصة الروسية "جوهرة" مرة أخرى لإحياء الحفلات التي نالت شهرة واسعة بعد أزمتها الأخيرة في واقعة اتهامها بالفسق والفجور في أحد الفيديوهات التي طيّرتها مواقع التواصل الاجتماعي.



وتحتفل الراقصة الاستعراضية بجانب عدد من المطربين على رأسهم محمود العسيلي ومصطفى حجاج وأحمد شيبة، إضافة إلى راقصة أخرى، بإحياء فقرات الحفل الذي يقام بهيلتون هليوبلس في ليلة رأس السنة الذي يوافق الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري.



يأتي هذا الحفل بعد غياب دام لفترة طويلة عقب أزمتها مع شخص ادعى أنه زوجها، وتم تسريب عدة فيديوهات إباحية جمعتهما مؤخرًا وتم تصوير الفيديوهات منذ قرابة عام، عندما كانت الراقصة تسكن في منطقة الدقي خلال فترة تواجدها في مصر.