باحث سياسى: الجيش التركى لن يوافق على إرسال جنوده إلى ليبيا

قال الباحث السياسي الليبي، رضوان الفيتوري، إن توقيف البحرية الليبية سفينة يقودها طاقم تركي في المنطقة التي تم ترسيمها وفقا لاتفاق "أردوغان السراج" لا يشكل خطورة، إلا أنه هناك مؤشرات واضحة أن تركيا ستستمر في العمل في الخفاء وتبدأ الخطوات الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق.



وأضاف رضوان الفيتوري، خلال لقاء له في فضائية "الغد"، أنه يستبعد التدخل العسكري المباشر من قبل تركيا داخل الأراضي الليبية، وأن تركيا تدرك أن المستنقع الليبي سوف يبتلع جنودها، كما أن الجيش التركي لن يوافق على إرسال قوات برية لليبيا، مؤكدًا ً أن الرئيس التركي فصّل البرلمان على أهوائه ووصفه بـ"البرلمان الأردوغاني".



ورأى الباحث السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن احتمالات حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين قوات الجيش الوطني الليبي والجيش التركي، بعيدة لعدة أسباب تتعلق بتركيا وأخرى دولية، بالإضافة إلى أن حلفاء ليبيا الأقوياء بجانبها وعلى رأسهم الشقيقة مصر التي هددت بشكل مباشر بعدم السماح لأي تقدم لقوات أجنبية في ليبيا.