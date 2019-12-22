الخارجية اليونانية: اتفاق "السراج ـ أردوغان" خطر على المنطقة

وصل مطار القاهرة الدولي مساء الأحد، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس في زيارة يلتقي خلالها سامح شكري وزير الخارجية.



وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن وزير خارجية اليونان وصل القاهرة قادمًا من ليبيا، حيث كان في استقباله بالصالة الحكومية بالمطار وزير الخارجية سامح شكري.



استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأحد، في بنغازي، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، في زيارة عمل رسمية، وكان في استقباله على أرض المطار الدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.



وقال الوزير اليوناني خلال اللقاء: "نقف مع شركائنا الأوروبيين ضد الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق، وأن الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق خطر على ليبيا والمنطقة".