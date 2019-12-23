كارت الخدمات المتكاملة.. من هنا تبدأ حقوق ذوى الإعاقة فى مصر

عانا ذوي الإعاقة كثيرًا في مصر؛ إلا أن السنوات الأخيرة حملت بعض الخطوات والمبادرات الفعّالة في تحسين معيشتهم، وتسهيل إجراءات حصولهم على حقوقهم، لاسيما خلال 2019 الذي وعدت الحكومة في أوله أن يكون عام ذوي الإعاقة.



ربما يكون آخر تلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، فكرة «كارت الخدمات المتكاملة» الذي تستمر المجالس الطبية في منحه للمعاقين حتى الآن، وتعتبر الوسيلة الأكثر ضمانًا في حصولهم على حقوقهم.



وكارت الخدمات المتكاملة، يعتبر بطاقة تصدرها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لإثبات الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التي تتضمنها البطاقة في إثبات الإعاقة نوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص وتجدد كل 5 سنوات.



«الدستور» في التقرير التالي، حاورت عدد من ذوي الإعاقة، الذين حصلوا على ذلك الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة واستفادوا منه، وكيف ساعدهم في الحصول على حقوقهم والامتيازات التي تمنحها لهم الحكومة.



محمد غزال، والد أحد ذوي الإعاقة، فمنذ ولادة ابنه وهو يعاني من شلل بسبب إصابة في النخاع الشوكي أثناء الولادة، عانا كثير من أجل أن يحصل نجله على سيارة المعاقين التي أقرتها وزارة التضامن منذ زمن طويل لهم؛ إلا أن كارت الخدمات الذكي كان منقذًا له وفقًا لتعبيره.



يقول: «من خلال الكشف الطبي في المجالس الطبية، قدرت إني أطلع لابني بطاقة تحقيق شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان كارت الخدمات المتكاملة، اللي من خلاله يقدر يحصل على الخدمات من سيارة المعاقين».



يوضح أنه بالفعل بعد سنوات من المعاناة في الحصول على تلك السيارة، استطاع من خلال كارت الخدمات المتكاملة الحصول عليها، مضيفًا: «وفرت وسهلت عليه كتير بعد سنين طويلة مكنش قادر يتحرك».



ويمثل ذوي الإعاقة نحو 11٪ من إجمالي المواطنين، ويزيد عدد المعاقين بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوي الإعاقة في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف.



وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، إذ تبلغ نسبة ذوي الإعاقة 3.14 %، تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05%، وفي المركز الثالث جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، بحسب إحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.



عمرو رمزي، أحد ذوي الإعاقة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة، يؤكد أنه بالرغم من سيطرة الروتين على إجراءات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة؛ إلا أنه يعتبر طوق نجاة لذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم.



يقول: «البطاقات مش لازم تخرج من مكتب البريد اللي جمبك، أنا ساكن في حلمية الزيتون، رحت اسأل في مكتب بريد الزيتون، قالوا ‘ن البطاقات مش بتجلهم في الحلمية لكن في البريد المركزي للمناطق، ووجهوني لمكتب بريد في مصر الجديدة».



يوضح أنه بمجرد الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يستطيع صاحب الإعاقة الحصول على امتيازات عديدة، مبينًا: «الكارت من أفضل الحاجات اللي اتعملت للمعاقين، لكن لو إجراءات استخراجه بقيت أسهل هيكون أفضل».



واستلم تلك البطاقة ما يقرب من 500 ألف شخص من ذوي الإعاقة، ممن قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتسلم تلك البطاقات من خلال الهيئة القومية للبريد المصري، بمكاتبها على مستوى الجمهورية وتحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيهًا مصريًا فقط لا غير.



هشام محفوظ، واحد من ذوي الإعاقة الذين استفادوا من كارت الخدمات المتكاملة، واستطاع الحصول من خلاله على السيارة الخاصة بالمعاقين، بعدما أجرى الكشف الطبي المطلوب وحصل على كارت الخدمات المتكاملة.



ويشير إلى أن الكارت سهل الكثير من الخدمات التي يحصل عليها ذوي الإعاقة في مصر، على رأسها سيارة المعاقين، موضحًا: «واجهتنا بعض الصعوبات في تخليص الأوراق والاجراءات الخاصة بالكارت لكن في العموم الكارت يسهل الأمر كثيرًا».