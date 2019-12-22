-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: تربية الكلاب تعمل على تحسين الصحة النفسية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:55 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكد باحثون أن وجود كلب مع الأطفال قبل بلوغهم 13 عامًا، يخفض من خطر إصابتهم بالفصام في مرحلة البلوغ بنسبة 24%، حيث اعتقدوا أن الأطفال قد يلتقطون البكتيريا من الكلاب التي تعزز نظام المناعة لديهم والبكتيريا المعوية، فضلًا عن أن اللعب معهم يمكن أن يقلل من التوتر، وهما عاملان يلعبان دورًا في تطور مرض انفصام الشخصية.

ووجدت الدراسة أن امتلاك قط في مرحلة الطفولة لم يسجل أي فائدة تذكر، بل ربما كان لهذه الحيوانات الأليفة تأثير معاكس، حيث وجدت الدراسة زيادة في خطر الإصابة بالفصام والاضطراب ثنائي القطب لدى أولئك الذين كانوا على اتصال مع القطط في الفترة ما بين 9 إلى 12 عاما، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط القطط بالفصام، بسبب طفيلي T. gondii، الذي يزيد من خطر الإصابة بهذه الاضطرابات بنسبة 50%.

بدوره، نشر البروفيسور روبرت بولكين، وفريق من مركز جونز هوبكنز للأطفال في بالتيمور نتائجهم في مجلة PLOS ONE.

وقال بولكين: "ارتبطت الاضطرابات النفسية الخطيرة بتغييرات في الجهاز المناعي لها صلة بالتعرضات البيئية في وقت مبكر من العمر"، وأضاف: "نظرا لأن الحيوانات الأليفة المنزلية غالبًا ما تكون من بين الأشياء الأولى التي يتصل بها الأطفال عن كثب، كان من المنطقي بالنسبة لنا استكشاف إمكانيات الاتصال بين الاثنين".

وشارك في الدراسة ما مجموعه 1371 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، وكان بينهم 396 ممن يعانون من مرض انفصام الشخصية، و318 ممن يعانون من الاضطراب ثنائي القطب، ولم يتم تشخيص إصابة الـ594 المتبقين بأي اضطراب نفسي.

وسُئل جميع المشاركين عما إذا كان لديهم قط منزلي أو كلب أليف أو كليهما في الـ12 عاما الأولى من حياتهم.

وبالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، قدّر البروفيسور بولكين نحو 840 ألف حالة فصام، كان ممكنا منعها من خلال وجود كلب في المنزل خلال مرحلة الطفولة، وفقًا للأرقام التي تظهر أن 3.5 مليون شخص تم تشخيصهم بالاضطراب النفسي في الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

السيسي يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي

منذ حوالي 9 ساعات

ليدى جاجا: لا أتذكر آخر مرة استحممت فيها

منذ ساعة و 18 دقيقة

السيسي يؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات كافة

منذ حوالي 5 ساعات

المركزى يعلن ضوابط مبادرة التمويل العقارى للأفراد بفائدة 10%

الصور

image description

جامعة المنيا تحتفي بأبطالها من "متحدي الإعاقة"

image description

ورشة عمل حول "حماية المجتمع المدرسي من الشائعات" بدمياط

image description

صور المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد النطق بالحكم

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

أول تصريح لمدبولي عقب التعديلات الوزارية

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

دراسة: تربية الكلاب تعمل على تحسين الصحة النفسية

بدانة الحوامل تؤثر على حركة الأطفال ومعدل ذكائهم

تناول الحبوب يعزز النمو لدى الأطفال

أفضل مصدر طبيعي للكولاجين

الرئيس نيوز

لأول مرة.. عرض فيلم "الخلية" على ON E

اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على تقرير الرد على بيان الحكومة النهائي

عبدالعال يعلن خلو مقعد محافظة الدقهلية لوفاة نائبه

"خارجية النواب" لوزير الأوقاف: مصر تقود الخطاب الدعوى الوسطى في العالم

منوعات

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة بسعر خيالي

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

كشكول

شاهد.. كيف خطفت فتاة إعجاب السوشيال ميديا

مفاجأة.. دار علوم القاهرة: قرار الخشت بشأن طالب "الطائرة" لا يعتد به وفصله ساري

"التعليم" تحدد 6 إجراءات للحفاظ على صحة الطلاب "مستند"

جامعة حلوان تعقد مؤتمرا طبيا للتوعية ضد مرض الإيدز

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: الإسلام السياسي مشروع فاشل وبات كابوسًا يزعج العالم كله

غضب إخواني على أيمن نور بعد أنباء مشاركته في برنامج الشهادة

لليوم الرابع ...توافد مريدو الصوفية على الحسين للمشاركة فى مولده..وفاعليات لمحاربة التطرف والإرهاب

بحضور على جمعة ...الصديقية الشاذلية تدشن سرادق للاحتفال بمولد الحسين لأول مرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

أم كلثوم لزكي طليمات: "بوس على كيفك طالما الدور محتاج"

"حيفا" تصدر طبعة جديدة لعبدالرحمن مقلد.. "مساكين يعملون في البحر"

مجاز للنشر تطرح المجموعة القصصية "غبار الحنين" بمعرض الكتاب

توقيع ديوان "له على خاصرتي" بالمركز الثقافي بطنطا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك