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مصر

تكليف حسام الدين مصطفى برئاسة هيئة الطرق والنقل البرى

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:42 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أصدر وزير النقل قرارًا بتكليف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وندب المهندس سامي فرج رئيسًا لقطاع التنفيذ والمناطق بالهيئة.

أكد وزير النقل خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الطرق والكباري، ضروة العمل على مدار الساعة لاستكمال تنفيذ المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في مجال الهيئة، خاصة المشروع القومي للطرق ومحاور النيل بصعيد مصر وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية بين المحافظات والإشراف على الطرق الداخلية التي تنفذها المحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية والجداول الزمنية المحددة مع تدعيم وصيانة جميع المعدات بهيئة الطرق والشركات التابعة، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري خلال الخمس سنوات السابقة التي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي فى مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014-2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزًا لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 في 2014، وذلك وفقًا لتقارير التنافسية العالمية.

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