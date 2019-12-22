مستوطن يستولي على أرض زراعية في الأغوار الشمالية

استولى مستوطن، اليوم الأحد، على أرض زراعية في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية.



وقال رئيس مجلس (المالح)، مهدي دراغمة، إن مستوطنا استولى على قطعة أرض زراعية تعود للمواطن ماجد حميد عبدالرازق من طوباس في منطقة الحديدية، وقام بحراثتها، وأن ذات المستوطن سبق وأقام بؤرة استيطانية العام الماضي في ذات المنطقة.



يشار إلى أن عددا من المستوطنين يقومون بحراثة أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية منذ بداية الموسم الزراعي، ويحرمون أصحابها من استغلالها أو دخولها، بحماية جيش الاحتلال.



ويؤكد مركز عبدالله الحوراني، التابع لمنظمة التحرير أن الفلسطينيين يخسرون سنويا 800 مليون دولار، بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الأغوار الشمالية سلة الخضر والفاكهة للفلسطينيين.



وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نصًا في مبادئ "تنظيم السوق" الوارد في قوانين الملكية الإسرائيلية يتيح الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية إذا تم بيعها من قبل "الوصي العام على أملاك الدولة" بحسن نية، لمستوطنين دون علمه أنها أملاك فلسطينية خاصة.



وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم، إن الأسير عروق، وهو من أراضي عام 1948، ثبتت إصابته بالسرطان في شهر يوليو من العام الجاري، وماطلت إدارة معتقلات الاحتلال بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الكيماوي لعدة أشهر رغم ما أثبتته الفحوص الطبية، الأمر الذي فاقم من وضعه الصحي.



ولم تكتف بذلك بل احتجزته لمدة شهر في ظروف قاهرة وقاسية، إلى جانب عدد من الأسرى المرضى، وذلك بعد عملية قمع نفذتها بحق أسرى "عسقلان" في شهر أكتوبر الماضي.



يشار إلى أن الأسير عروق، محكوم عليه بالسجن لمدة (30 عاما)، وهو معتقل منذ عام 2003، علما بأن هناك عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.



وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الأسير عروق، معتبرًا أن ما يجري بحقه، هو جزء من سياسات التعذيب الممنهجة ومنها سياسة الإهمال الطبي التي تستخدم فيها الحق في العلاج كأداة للتنكيل بالأسير.



في السياق ذاته، دخل الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبومشعل، الشهر الرابع في إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية صعبة يواجهها في معتقلات الاحتلال.



وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تواصل رفضها الاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، وكذلك تنفيذ إجراءاتها التنكيلية بحقه، أبرزها عمليات النقل المتكرر، سواء إلى معتقلات أو إلى المستشفيات، وكان آخرها النقل من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي إلى معتقل "عيادة الرملة".



يشار إلى أن الأسير زهران معتقل منذ مارس الماضي، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15 عاما)، علما بأنه أب لأربعة أبناء.