خبير: الرئيس العراقي سيصطدم بالبرلمان بسبب مرشح رئاسة الحكومة

قال الخبير في الشئون القانونية والدستورية العراقي، الدكتور علي التميمي، إن مطالبة المحكمة الاتحادية في العراق الرئيس بتحديد الكتلة الأكبر بالبرلمان لم يأت بجديد، إنما أوضحت أن الكتلة الأكبر تُشكل في الجلسة الأولى.



ولفت خلال لقاء له في فضائية "الغد"، إلى أن الكتلة الأكبر في البرلمان رشحت سابقًا عادل عبدالمهدي لتشكيل الحكومة، أي أن مفهوم الكتلة الأكبر قد ذهب مع استقالة المهدي، ويشير الدستور إلى أنه في حالة إخفاق رئيس الحكومة المُرشح في تشكيل الوزارة يكلف رئيس الجمهورية مرشحًا آخر.



وأضاف علي التميمي، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، لديه الحرية بموجب الدستور في تسمية رئيس حكومة جديد دون تقييد، متابعًا أن عبدالمهدي وفقًا للدستور يقوم بتسيير الأعمال لمدة 30 يومًا، ومع انتهائها دون تكليف حكومة جديدة تنتقل إدارة البلاد إلى رئيس الجمهورية.



وأوضح علي التميمي أنه طالما لم يحدث تحالف داخل البرلمان في الجلسة الأولى فتعتبر كتلة "سائرون" هي أكثر النواب عددًا، إلا أن مفهوم الكتلة الأكبر حالة عدم تحديده في الجلسة الأولى ينتفي ويتلاشى.



وأردف أن رئيس الجمهورية سيواجه مشكلة وهي أنه مع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة فإنه سيصطدم بالبرلمان للتصويت عليه ومنحه الثقة، مؤكدًا أن البرلمان لن يوافق على أي مرشح، وبالتالي الرئيس في حاجة للبرلمان.