مدبولي يلتقي فريق الشباب المكلف بمتابعة مشروعات الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، فريق الشباب المكلف بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يجري العمل عليها في المحافظات المختلفة، حيث بحث معهم خطط وآليات المتابعة من أجل متابعة تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.



في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء لفريق المتابعة، الذي يضم نخبة من الشباب المتميزين في مختلف التخصصات، تقديره لعمل الشباب، مثمّنًا ما يبذلونه من جهود، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة مستمرة للمشروعات المختلفة التي تتم في محافظات الجمهورية كافة.



أضاف مدبولي للشباب "أريد منكم متابعة للمشروعات المختلفة التي بدأ تنفيذها، وعليكم النزول إلى المواقع للتأكد من نسب التنفيذ، وكذا تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أجل ذلك سأتواصل بصورة مباشرة معكم لمتابعة المشروعات، والاطلاع على التحديات المختلفة، والعمل على حل المشكلات والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة وحل التشابكات بينها.



وخلال الاجتماع، استعرض كل عضو بفريق العمل المهام المكلف بها والمشروعات التي يتولى متابعتها في المحافظات المختلفة.