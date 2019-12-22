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مصر

الأرصاد تحذر من طقس نهاية ديسمبر: أمطار غزيرة ورعدية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توقّعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا باردا ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارًا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة، والطقس مائل للبروده نهارا بارد ليلا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد على:

القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 18
السواحل الشمالية من 19 إلى 18
شمال الصعيد من 20 إلى 19
جنوب الصعيد من 23 إلى 22
جنوب سيناء من 24 إلى 23

وناشدت الهيئة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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