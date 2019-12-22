محكمة إسرائيلية تناقش إمكانية تشكيل نتنياهو الحكومة المقبلة

تدرس المحكمة العليا الإسرائيلية إمكانية استمرار بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، في منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابات الكنيست المقبلة، المقرر لها في 2 مارس 2020.



وأعلن عوفر جروسكوف، قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، أن المحكمة ستعقد جلسة قريبا لمناقشة قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة، في ظل اتهامات الفساد الموجهة إليه، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال.



ووجّه جروسكوف، أفيحاي مندلبليت، المدعى العام الإسرائيلي العام، بتقديم رأيه القانوني بشأن ما إذا كان يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة جديدة أثناء توجيه الاتهام، في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل الجلسة المقرر عقدها.



ووجّه القضاء الإسرائيلي لائحة اتهام رسمية، في وقت سابق، ضد نتنياهو، تنص على ضلوعه في الفساد وتلقي الرشاوى، وخيانة الأمانة.