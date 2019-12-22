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مصر

السيسي يؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات كافة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:34 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونوابهم الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونوابهم الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه.

كما أكد الرئيس أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، مشددًا على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وقطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

كما وجه الرئيس بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، واطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة، وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.

كما أكد الرئيس أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.

من جانبه؛ أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزراء ونواب الوزراء الجدد عازمون على العمل بأقصى طاقاتهم والتنسيق فيما بين الوزارات لتحسين معدلات الأداء، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية وزيادة معدلات الإنتاج بهدف تنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها.

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