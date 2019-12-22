نجح في إنجاز 100 مشروع.. من هو رأفت هندي نائب وزير الاتصالات؟

شهد التعديل الوزاري لحكومة مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، تعيين غادة نبيل والمهندس رأفت هندي نائبين لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.



وشغل المهندس رأفت هندي منصب رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشغل أيضًا منصب رئيس قطاع الأمانة العامة، منذ منتصف يوليو 2018.



ويتمتع هندي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجال تقديم نماذج متنوعة من الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشاريع الاتصالات والبنية الأساسية، والتي يجرى تنفيذها بنجاح على المستويين الوطني والدولي.



وأنشأ هندي قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، ونجح القطاع في إنجاز أكثر من 100 مشروع، من بينها مشروع البنية الأساسية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، وأول نظام للفيزا الإلكترونية بمصر.



وخلال تنفيذ هذه المجموعة الواسعة من المشاريع، نجح هندي في بناء علاقات قوية مع هيئات حكومية مختلفة ساعدت في تحقيق النواتج المستهدفة للمشاريع. كما عُرف بقدرته على بناء فرق تحقق أفضل أداء لديها، مع تركيزه على تطوير مهارات الابتكار.