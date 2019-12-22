-
الأحد 22 ديسمبر 2019 الموافق 25 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: إنشاء القيادة العسكرية الخليجية بالرياض لاستكمال التكامل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:34 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، أن التوقيع على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض، خطوة لاستكمال متطلباتها لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

ووقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون استكمالا لنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس"، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته (الرابعة والثلاثين) في دولة الكويت عام 2013، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس.

وتصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

منذ حوالي 5 ساعات

المركزى يعلن ضوابط مبادرة التمويل العقارى للأفراد بفائدة 10%

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول ظهور لـ"أنغام" بعد إجرائها عملية جراحية

منذ يوم

مأساة زوج اكتشف أن أبناءه الثلاثة من عشيق زوجته

الصور

image description

جامعة المنيا تحتفي بأبطالها من "متحدي الإعاقة"

image description

ورشة عمل حول "حماية المجتمع المدرسي من الشائعات" بدمياط

image description

صور المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بعد النطق بالحكم

image description

مسئولون ونجوم رياضة يحضرون عزاء شقيقة مرتضى منصور

image description

عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

أول تصريح لمدبولي عقب التعديلات الوزارية

الباز: أنباء عن إجراء التعديل الوزارى صباح الغد.. وهؤلاء يرحلون

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

دراسة: تربية الكلاب تعمل على تحسين الصحة النفسية

بدانة الحوامل تؤثر على حركة الأطفال ومعدل ذكائهم

تناول الحبوب يعزز النمو لدى الأطفال

أفضل مصدر طبيعي للكولاجين

الرئيس نيوز

لأول مرة.. عرض فيلم "الخلية" على ON E

اللجنة البرلمانية الخاصة توافق على تقرير الرد على بيان الحكومة النهائي

عبدالعال يعلن خلو مقعد محافظة الدقهلية لوفاة نائبه

"خارجية النواب" لوزير الأوقاف: مصر تقود الخطاب الدعوى الوسطى في العالم

منوعات

للمشردين فقط.. كاليفورنيا تشيّد مدينة بسعر خيالي

تحذير.. بعض مستحضرات التجميل بها مواد مسرطنة

باحثون يجرون تجربة لمعرفة طرق تعزيز ثقة البشر بالروبوتات

خبراء يحذرون من خطورة تبييض الأسنان أثناء الحمل

كشكول

شاهد.. كيف خطفت فتاة إعجاب السوشيال ميديا

مفاجأة.. دار علوم القاهرة: قرار الخشت بشأن طالب "الطائرة" لا يعتد به وفصله ساري

"التعليم" تحدد 6 إجراءات للحفاظ على صحة الطلاب "مستند"

جامعة حلوان تعقد مؤتمرا طبيا للتوعية ضد مرض الإيدز

إسلام سياسي

مفتي الجمهورية: الإسلام السياسي مشروع فاشل وبات كابوسًا يزعج العالم كله

غضب إخواني على أيمن نور بعد أنباء مشاركته في برنامج الشهادة

لليوم الرابع ...توافد مريدو الصوفية على الحسين للمشاركة فى مولده..وفاعليات لمحاربة التطرف والإرهاب

بحضور على جمعة ...الصديقية الشاذلية تدشن سرادق للاحتفال بمولد الحسين لأول مرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
محمد رفعت
حكايات مصرية من منتدى شباب العالم.. من رأى ليس كمن سمع
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
المزيد

الثقافة

أم كلثوم لزكي طليمات: "بوس على كيفك طالما الدور محتاج"

"حيفا" تصدر طبعة جديدة لعبدالرحمن مقلد.. "مساكين يعملون في البحر"

مجاز للنشر تطرح المجموعة القصصية "غبار الحنين" بمعرض الكتاب

توقيع ديوان "له على خاصرتي" بالمركز الثقافي بطنطا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك