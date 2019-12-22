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مصر

57 شركة تشكو لوزير السياحة والآثار لمنعها من تنظيم العمرة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:32 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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طالبت 57 شركة سياحة مصرية الأحد، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بسرعة حل أزماتها الخاصة بعدم تمكنها من التسجيل في بوابة العمرة، ما أدى إلى منعهم من تنظيم رحلات العمرة موسم 1441 هـ، وذلك في أول تظلم لوزير السياحة والآثار بعد التعديل الوزاري الجديد.

وقال المحاسب القانوني للشركات، أسامة يوسف إنه تم تقديم مذكرة إلى مجلس الوزارء تضمّن حجم الخسائر المالية التي ستتعرض لها الشركات والتي تتجاوز 35 مليون جنيه، نتيجة عدم التسجيل وتفعيل اشتراك عضوية اتحاد الطيران الدولي "الاياتا".

أضاف يوسف أن قرار وزارة الحج السعودي والضوابط المنظمة لبرامج وزارة السياحة لم يتضمن شرط الحصول على كود الاياتا المفعّل وهو البند الذي وضعته غرفة الشركات السياحية كشرط للتوثيق وتفعيل العمل على البوابة الإلكترونية للعمرة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية حصلت على مستند يفيد موافقة الوكلاء السعودين على توثيق عقودهم بناء على التعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودي التي أكدت إلغاء شرط عضوية الاياتا.

وطالب يوسف رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي إعادة النظر في قرار استبعاد الشركات نظرًا لأن لديها الكثير من الأعباء وتسعى للوفاء بالتزاماتها من خلال تنظيم رحلات العمرة، مطالبًا بفتح باب التوثيق على البوابة بصفة استثنائية باعتبار أن شرط الاياتا ليس صادرًا من جهة رسمية، موضّحًا أنه لا يمكن لغرفة تمثل شركات السياحة أن تعارض مصلحة 57 عضوًا بها.

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